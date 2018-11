Aosta: Capitale dei favoriti e degli svantaggiati

In piazza Chanoux ad Aosta manca solo il castello degli orrori e poi il parco Aostaland sarebbe completo. Per il castello c’è ancora posto sul lato ovest del salotto di Aosta diventato non si sa bene cosa comunque una cosa che poco ha a che fare con la cultura e la tradizione valdostana.

Al centro un innovativo albero di Natale a est la pista di pattinaggio alla quale si accede pagando il biglietto e quindi è un’operazione commerciale. Perché qualcuno sì e altri no? La Giunta Centoz ha cacciato dai giardini Emilio Lussu il trenino che tanto piaceva ai bambini. Per qualcuno si approvano iniziative senza bandire manifestazioni di interesse pubblico; per altri non si trovano soluzione ad una dimenticanza di un esiguo versamento delle tasse camerali e si esclusono dal Marché Vert Noel.

E’ chiaro che le opinioni possono essere diverse e va bene tutto.

Ma concentrare tutto nell’ombellico di Aosta si creano cittadini favoriti e cittadini svantaggiati, soprattutto tra gli operatori economici. Si poteva benissimo dare spazio all’innovazione della quale Nicola Rosset, presidente della Chambre, è un inascoltato promotore, installando il tecnologico e innovativo albero di Natale scalabile in piazza Narbonne piuttosto che in piazza della Repubblica piuttosto che all’Arco d’Augusto o in Viale Conte Crotti dove ben si sposa con l’avveniristica Area Megalittica sottoutilizzata e misconosciuta.

In piazza Chanoux si poteva mantenere il tradizionale abete. Ma dalla Giunta che aveva installato e poi rimosso un albero di plastica c’è poco da sperare.

La pista di pattinagguo su ghiaccio poteva essere posizionata nella rinnovata piazza Roncas. Avrebbe contribuito a far conoscere il Museo archeologico ma soprattutto avrebbe dirottato il pubblico in una zona commerciale della città davvero penalizzata.

In via Croce di Città, Piazza Roncas e Via Martinet - soprattutto - i commercianti le stanno provando tutte, non ultima rinnovando e abbellendo i locali, per rilanciare le rispettive attività. Ma sono letteralmente dimenticati.

Per non parlare del Marché Vert Noel che anno dopo anno diventa sempre più anonimo con una segnaletica minimale, improvvisata e approssimativa. Agli inizi, ai tempi del Sindaco Bruno Giordano che se l’è inventato, il Marché aveva una visibilità superlativa.

In piazza Chanoux c’era un enorme pupazzo di neve che indicava la direzione per accedere al sito ed i bambini felici di farsi fotografare con l’omone bianco. Ora solo una un’insegna improvvisata.Senza eleganza e priva di buon gusto.

Per non parlare delle toilette al Marché che non sono il massimo ma nemmeno il minimo visto che non ci sono indicazioni per trovarle e i visitatori devono recarsi nei bar. Davvero un’approssimazione men che dilettantistica.

L’amministrazione comunale non sa guardare oltre Piazza Chanoux. Se questo è il cambiamento invocato dalla Spelgatti evviva il vecchio.

Così Aosta è la capitale dei favoriti e degli svantaggiati. Soprattutto se operatori turistici e commerciali.

Comunque sia che sia un Natale di equità senza favoriti e senza svantaggiati.