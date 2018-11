Impegno Civico, 'Servizi sanitari sempre più impoveriti'

"Assistiamo a un progressivo impoverimento dei servizi erogati, specie a livello ospedaliero, per il moltiplicarsi dei pensionamenti, senza che nuove assunzioni colmino i vuoti". E' quanto dichiara, in una nota, il gruppo consiliare di Impegno Civico prendendo atto del "grave stato di disagio in cui versa il Sistema sanitario regionale che si esprime con lo sciopero della componente medica".

Per i consiglieri di minoranza "il peggioramento delle condizioni lavorative spinge altri professionisti a licenziarsi per lavorare nel privato, che assume sempre più un ruolo di supplenza del pubblico con aggravio di spese sia per l'Azienda Usl VdA, sia per i cittadini".



"Tra le nuove assunzioni di medici - prosegue Impegno civico - si moltiplicano i contratti precari, che non favoriscono la continuità e incentivano ulteriori migrazioni; problema questo che coinvolge anche Infermieri, amministrativi e altre figure professionali. Altrettanto grave è la situazione infermieristica, che vede la progressiva riduzione di organici tanto da imporre in molti reparti una ridotta presenza infermieristica notturna, con inevitabile scadimento dei livelli assistenziali, senza parlare delle crescenti difficoltà nell'assegnazione di ferie e recuperi".

Infine, "il blocco ormai decennale del rinnovo del contratto nazionale concorre, ma non spiega da solo tale situazione".