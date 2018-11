Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per venerdì 23 novembre in Valle d'Aosta:

SARRE - Hotel Etoile du Nord ore 08:30



XVII Congresso del Savt-Retraités-Pensionati.



- GRESSAN - Sala polivalente ore 09:00





XVIII congresso regionale della Cgil Valle d'Aosta.



- AOSTA - Institut Agricole Regional, Reg. La Rochere ore 09:30





Seminario tecnico 'Il ruolo centrale dei tipi di vacche da



latte nella valorizzazione dei pascoli di montagna'.



- AOSTA - Piazza Deffeyes ore 11:00





Sit-in dei rappresentanti della dirigenza



medico-sanitaria-veterinaria valdostana, in occasione dello



sciopero nazionale intersindacale di categoria.



- AOSTA - Cittadella ore 16:00





Iniziativa territoriale e intergenerazionale 'Bòcciati'. Alle



19 rassegna 'Apericinema'.



- SAINT-OYEN - Municipio ore 17:00





Consiglio comunale straordinario.



- AOSTA - Piazza Chanoux ore 17:00





Cerimonia di illuminazione dell’albero e all’inaugurazione



del Marché Vert Noël. E' presente il presidente della Regione



Nicoletta Spelgatti.



- EMARESE - Centro studi Abbé Trèves ore 17:00





XVII Congresso Savt École dal tema 'L’école et la



communauté'.



- AOSTA - Municipio, salone ducale ore 17:00





Nell'ambito del 25 novembre-Giornata mondiale contro la



violenza sulle donne, presentazione dei libri dell'autrice e



giornalista dell'Avvenire e del Corriere della Sera Marina



Terragni 'Mother-Utero in affitto e Mercato dei figli' e 'Gli



uomini ci rubano tutto'.



- AOSTA - Café Librairie et des Guides, P. Roncas ore 18:00





Conferenza di Jonathan (Jon) Bracey, guida alpina e tra i



migliori alpinisti britannici contemporanei, organizzata



dall’Uvgam-Unione Valdostana Guide Alta Montagna per il ciclo



“Le guide raccontano…”.



- AOSTA - Espace Populaire ore 18:15





Incontro con l'avvocato Laura Martinelli



dell'ASGI-Associazione Studi Giuridici Immigrazione,



organizzato dalla Rete Antirazzista Valdostana, sul tema del



recente Decreto Immigrazione e Sicurezza.



- SARRE - Hotel Etoile du Nord ore 20:00





Serata di premiazione dell'atleta valdostana Francesca



Canepa, organizzata dal Panathlon Club du Val d'Aoste.



- SAINT-VINCENT - Grand Hotel Billia, sala Zerbion ore 20:45





Presentazione del libro di Fabio Calenda 'I soldi sono



tutto'.



- AOSTA - Municipio, Salone Ducale ore 20:45





Evento 'Il Cimitero di Sant'Orso. Lapidi, voci e antiche



memorie', organizzato dall'associazione Circolo del Cardo.



- AOSTA - Teatro Giacosa ore 21





Saison culturelle: rassegna di teatro popolare 'Lo Charaban'.



- ST-BARTHELEMY(NUS)-Osservatorio astronomico loc. Lignan ore 21





Evento speciale 'Black Hole Friday', dedicato ai misteriosi



'Buchi neri'.



- SAINT-PIERRE - Sarriod de la Tour, Salle des Remparts ore 21





Rassegna 'Saint-Pierre Dixit'.



- AOSTA - Biblioteca regionale ore 21:00





Incontro con lo scrittore Franz Rossi per la presentazione



del suo libro 'Niente panico'.



- CHAMPDEPRAZ - Salone polivalente, Fraz. Fabbrica ore 21:00





Serata 'Sport e solidarietà' “Sport e Solidarietà” con la



guida alpina e alpinista Marco Camandona, organizzata



dall’Associazione ProSchola e dal Comune di Champdepraz.



- SAINT-VINCENT





Gran Premio Goriziana di biliardo.



- AOSTA - Biblioteca regionale





Iniziativa 'Andiamo DIRITTI alle storie! Settimana Nati per Leggere'.