Gerandin 'Inaccettabili 4 miliardi di tagli e la troppa burocratizzazione'

Durante l’incontro il Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura e Ambiente, Elso Gerandin, ha portato all’attenzione del Ministro per le Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, la difficile situazione che il mondo agricolo valdostano sta vivendo: Enti pagatori in grave ritardo, continui danni da fauna selvatica e la preoccupazione, pienamente condivisa dal Ministro, sulla prossima programmazione PAC.

"Sono inaccettabili - ha detto il vice presidente - 4 miliardi di tagli e la troppa burocratizzazione: è stata ribadita l’assoluta importanza al fatto che Regioni e Province Autonome siano parte fondamentale della programmazione e gestione della nuova PAC".

Nel corso dei lavori della Conferenza, assieme alle altre Regioni, sono state affrontate, alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Massimo Garavaglia, alcune questioni relative alla Manovra economica finanziaria 2019. "In particolare - percisa Gerandin - per la nostra Regione, è stata ribadita l’importanza dell’accordo finanziario sottoscritto dalla Valle d’Aosta con lo Stato e l’impegno di recepirlo pienamente in finanziaria. Giovedì 29 novembre, in Conferenza Unificata, faremo un ulteriore punto in merito alla manovra finanziaria dello Stato".

Nel pomeriggio di ieri, l’Assessore e Vice Presidente Gerandin ha preso parte alla Conferenza Unificata e a quella permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.