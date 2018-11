Mercatini al via tra pioggia e neve

Nel fine settimana in cui Aosta accende le prime luci di Natale, il tempo si annuncia variabile e perturbato.

Inizia il conto alla rovescia per la festa dell’anno più amata dai bambini, un mese e ci siamo, e il capoluogo si appresta ad aprire mercatini e ad illuminare piazza e strade accompagnato da una meteo che sembra voler contribuire alla cornice natalizia portando un po’ di neve a quote medio-basse.

Niente neve in città, dove almeno fino alla mattinata di domani prevarrà la pioggia, ma bianco in collina, oltre i 900/1000 m di quota, e in montagna, con particolare intensità in alcune zone della regione come il comune di Courmayeur e la vallata di Gressoney.

Se il venerdì si colora di inverno, il sabato si intromette con un intermezzo più soleggiato e tendenzialmente meno freddo nelle ore centrali: già dal mattino il cielo andrà schiarandosi e offrirà una giornata di sole, velata da nubi medio alte soltanto a partire dalla sera.

Non si tratterà che di una pausa però, dal momento che già da domenica la situazione tornerà ad essere più incerta e prevalentemente disturbata da addensamenti irregolari e da qualche precipitazione a partire dal pomeriggio. In generale è possibile che tornino sulla scena gli stessi personaggi del venerdì appena trascorso, neve a quote non elevate e piogge qua e là sotto i 1000 m circa, anche se la loro ricomparsa sarà probabilmente più blanda.

Con la certezza che stiamo andando incontro a un inizio di settimana abbastanza freddo, ma con il dubbio presentato dai modelli che non sono concordi riguardo a quanto le condizioni potranno essere variabili e intense sulla nostra regione a partire da domenica, si ricorda ai lettori di consultare le previsioni elaborate giorno per giorno dai nostri meteorologi nella pagina dedicata.