La Polizia di Stato contro la violenza di genere

Nei giorni scorsi, la Polizia è intervenuta, in sinergia col Dipartimento Sanità Salute e Politiche Sociali della Regione, per debellare una situazione di abuso in contesto familiare. E’ stata risolutivamente trattata una situazione relativa a un nucleo familiare problematico nella quale erano coinvolti una donna e i suoi figli minori, a causa di reiterate e continue vessazioni poste in essere dal coniuge convivente.

Preso atto dei rischi e pericoli insiti in tale contesto familiare, si è reso necessario assicurare condizioni di sicurezza per la donna e i minori. In tal senso, accertata la presenza di armi nella casa coniugale legalmente detenute dal marito della donna, si è proceduto al sequestro preventivo delle stesse.

Nel solco delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, in seno alla campagna permanente denominata “Questo non è amore”, domani 24 Novembre 2018 un presidio specializzato sarà presente nel Capoluogo, sotto i portici di piazza Chanoux, dalle ore 09.30 alle 12.30.

L’obiettivo è favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime, , anche solo potenzialmente interessate dal fenomeno, il supporto di un’equipe di operatori specializzati. Oltre a specialisti della Polizia, all’iniziativa prenderanno parte rappresentanti e psicologi del Centro Donne contro la Violenza di Aosta, psicologi per i Popoli e dei Servizi Sociali dell’Assessorato alla Sanità, psicologi del Nucleo Psicologico dell’emergenza Azienda USL Valle d’Aosta che forniranno informazioni ed assistenza che poi potrà essere sviluppata in tempi e sedi opportune.