Inchiesta corruzione, Chiavazza non risponde al gip 'in attesa di visionare atti'

Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Giuseppe Colazingari, questa mattina al Palazzo di Giustizia, l'ex responsabile dell'ufficio tecnico di Valtournenche Fabio Chiavazza, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut des'. dei carabinieri, su un giro di corruzione principalmente nella Valtournenche.

Tramite il suo legale, Massimiliano Sciulli, l'indagato ha però chiesto una misura cautelare meno afflittiva, ovvero i domiciliari nell'abitazione di Antey, istanza alla quale si è opposto il pm Luca Ceccanti.

"All'interrogatorio di questa mattina - precisa l'avvocato Sciulli - Chiavazza ha valutato l'inopportunità di rispondere senza aver visionato il materiale che costituirebbe la prova dei fatti contestati. Il mio assistito nega decisamente ogni addebito".

Il pm Ceccanti aveva chiesto la detenzione in carcere non solo per Chiavazza, ma anche per gli imprenditori edili Loreno Maurizio Osvaldo Vuillermin, di 68 anni, Renza Dondeynaz (64) e Ivan Vuillermin (44), soci amministratori della Edilvu srl di Challand; aveva invece chiesto gli arresti domiciliari per i professionisti Stefano Rossi di Piacenza, Rosario Andrea Benincasa Di Caravacio di Torino, l'ingegnere Corrado Trasino di Aosta e il funzionario Anas Adriano Passalenti. Il gip aveva invece confermato la custodia cautelare in carcere solo per Chiavazza, concedendo i domiciliari ai tre imprenditori e l'obbligo di dimora e di firma per gli altri quattro. Decisione avverso la quale il pm presenterà ricorso in questi giorni.