Rini nessun progetto politico ma solo accordo di scopo per affronatre alcune priorità

«Non bisogna agire sotto la spinta della protesta ma sulla forza della proposta, differenziandosi così in maniera determinante da quei movimenti del contro e del no a prescindere». Con questo spirito, la consigliera regionale indipendente del Gruppo Misto, Emily Rini, ha presentato una serie di punti programmatici utili a superare «questa fase di stallo che nuoce gravemente alla Valle d'Aosta, alle sue risorse e alla sua Autonomia. Stiamo allontanando sempre di più i valdostani dalla politica, la gente è stufa, bisogna uscire dalle logiche di palazzo».

«Ai nostri concittadini - spiega la vice presidente del Consiglio dimissionaria - poco importa chi fa cosa all'interno di una maggioranza, piuttosto vuole conoscere il dettaglio del cosa si intende fare perché ora come non mai servono i fatti. Solo questi possono dare risposte ai cittadini e ridare credibilità alla politica».

Tra i punti programmatici presentati dalla Rini vi sono:

la riforma della legge elettorale con l'introduzione della preferenza unica, l'elezione diretta del presidente della Giunta, la revisione del premio di maggioranza e il passaggio definitivo allo spoglio centralizzato dei voti;

la creazione di una zona franca d'impresa che porti misure di defiscalizzazione per le stesse, sviluppando e sostenendo nel contempo politiche attive che agevolino il popolo delle partite Iva;

la valorizzazione (anche a livello economico) delle diverse professionalità medico-sanitarie presenti all'interno dell'Azienda USL della Valle d'Aosta affinché si possa invertire al più presto il preoccupante trend della mobilità in uscita e la promozione di una politica di gestione che possa potenziare la sanità a livello territoriale;

la promozione di una seria politica in favore delle famiglie, in particolare riguardo al tema della conciliazione lavoro-famiglia;

il completamento dei pagamenti dei contributi attesi dal mondo agricolo e la proroga della scadenza per il rimborso degli anticipi PSR.

«Non ritengo opportuno in questa fase parlare di progetti politici, preferisco partecipare e sostenere un programma amministrativo di scopo, quindi un accordo di programma e non un accordo di maggioranza, che declini in modo chiaro e puntuale le priorità da portare a compimento per ridare ossigeno alla nostra comunità», conclude la consigliera regionale indipendente del Gruppo Misto, Emily Rini.