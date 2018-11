Dai movimenti autonomisti una proposta per ridimensiorare conoscenza francese dirigenti sanitari

Rilevato che la difficoltà di assumere a tempo indeterminato figure mediche e sanitarie specializzate potrebbe essere imputabile, oltre che alla carenza di tali figure a livello nazionale, presumibilmente anche all'obbligo del preventivo esame di conoscenza della lingua francese, i gruppi autonomisti in del Consiglio Valle hanno deciso di sottoscrivere la proposta messa a punto dalla Consigliera Chantal Certan.

La modifica prevede che la prova preventiva di accertamento del francese venga svolta, come attualmente avviene, da tutti i candidati, ma, nel caso di non superamento, venga comunque consentito anche a chi non l'ha superata di proseguire nell'espletamento delle successive prove concorsuali e, in caso di superamento di queste ultime, di essere inseriti nelle graduatorie.

La precedenza nella graduatoria sarà data a coloro che hanno superato tutte le prove, francese compreso. Gli altri verranno inseriti in graduatoria in coda. Per le assunzioni, verrà utilizzata la graduatoria a scorrimento e, nel caso in cui sia assunto un dirigente medico che non ha superato la prova di francese, lo stesso avrà l'obbligo di frequentare i corsi di francese organizzati dall'USL e di sostenere la prova di accertamento entro il termine del periodo di prova di sei mesi.

In caso contrario, l'interessato decade e il contratto viene risolto. Tale deroga potrà essere applicata alle figure individuate con delibera della Giunta regionale, in casi di acclarata carenza di personale.