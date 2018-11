Triste Natale per Albert Chatrian

E se l'Uv facesse un accordo con la Lega cosa succederebbe ad Albert Chatrian, il consigliere regionale di Alpe in attesa di assoluzione ma già condannato in due gradi di giudizio che ha ricevuto un mandato esplorativo per formare una Giunta anti Lega?.

Come minimo avrebbe una crisi di nervi anche percé lui la statura da statista non c'è l'ha. E poi è già frastornato dal fatto che quanto meno fino a Natale la Presidenta sarà la Comtesse verte e lui dovrebbe continuare a esplorare nel buio e non potrebbe mangiare il panettone.

Sono vicini, sono qui, nelle nostre case, nelle nostre aziende, nelle nostre vite, nelle nostre tasche, sono tra noi..... STANNO PER TORNARE....



#poltrone

#ribaltone

#lurloalpalazzo