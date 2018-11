Michel Martinet lascia per troppi impegni presidenza Gal

Per i troppi impegni personali è istituzionali, a distanza di quasi un anno, Michel Martinet lascia la presidenza del Gal Valle d'Aosta, carica che ha ricoperto a titolo gratuito. Nell'anno di attività sotto la presidenza Martinet la struttura diretta da Marta Nello, che il presidente ringrazia "per l'impegno profuso", ha istruito i vari bandi che nei prossimi mesi dovrebbero essere pubblicati.

Martinet, sindaco di Gressan e dell'Unité des Communes valdôtaines Monte Emilius aveva preso il posto di Jean Barocco; e faceva parte di del Comitato Direttivo composto dal rappresentante del CELVA, nonché da Jeannette Grosjacques, rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Filippo Gérard per l’ADAVA, Edi Henriet per l’AREV ed Erik Verraz per Coldiretti Valle d’Aosta.

L'Associazione GAL Valle d'Aosta

In data 6 agosto 2016 si è costituita l’Associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta. L'Associazione senza fini di lucro è stata costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Valle d’Aosta 2014-2020 e di dar attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.).