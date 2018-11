Le luci dell'albero 'tecnologico' in piazza Chanoux ad Aosta illuminano il MarchéVertNoel 2018

Sono 46 gli chalet di artigianato, gastronomia e benessere allestiti quest'anno nella suggestiva location del Teatro romano di Aosta. L'inaugurazione del ''villaggio alpino' che compone il Marché Vert Noel si è svolta alle 17,30 di oggi, venerdì 23 novembre; sabato mattina la kermesse apre al pubblico e resterà aperta tutti i giorni sino a domenica 6 gennaio 2019.

Alle 17 sono state invece accese le luci dell'avvenirististico Albero di Natale 'tecnologico' realizzato dalla Chambre Valdotaine in piazza Chanoux. Riflettori anche sulla pista mobile di pattinaggio su ghiaccio, allestita da una società privata e sostenuta da Confcommercio VdA, che resterà aperta sino al 26 dicembre.

"Anche quest'anno dirigenti, funzionari, tecnici, operai e volontari si sono prodigati per rendere sempre più bella e unica questa manifestazione di cui siamo fieri", è intervenuta la vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz all'inaugurazione del Marché. A lei ha fatto eco il Presidente della Chambre Valdotaine, Nicola Rosset, che ha ricordato la "perfetta sinergia tra Comune, Regione, Chambre e aziende locali per il successo di questa vetrina internazionale per la Valle". E il Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti ha sottolineato "l'impegno delle istituzioni valdostane per rendere 'uniche' le feste natalizie nel capoluogo valdostano".

Realizzata anche quest'anno la Casa di Babbo Natale, e nel 'cuore' del Marché è stato addobbato un suggestivo 'albero' composto da fili metallici.

Apprezzato anche quest'anno il lavoro indispensabile e dagli esiti superbi svolto dal personale del Corpo forestale e dai tecnici dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, nel rendere magica la suggestione degli chalet nella cornice 'unica' di un'importante vestigia romana.

L'albero in piazza è alto 12 metri, bianco, fatto a forma di scala a chiocciola e percorribile a piedi (il punto accessibile più alto è a 9 metri di altezza).



E' stato ideato e progettato dall'architetto Paolo Venturotti, di Aosta, e realizzato dall'impresa Chenevier di Charvensod. Sponsor è la banca di credito cooperativo valdostana (Bccv). Resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 19 (sabato, domenica e festivi dalle 16 alle 20). L'accesso è gratuito (massimo 35 persone contemporaneamente per questioni di sicurezza).