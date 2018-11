Aosta: La città che aborra la bellezzadella bellezza

Ha ancora senso paralare di bellezza nella Città di Aosta? Ha ancora senso di parlare architettura e bellezza? Pare proprio di non. Infatti senza andare a a scomodare i nuovi obbrobri basti vedere come si autorizzano le deturpazione di strutture architettoniche antiche e un tempo di prestigio oggi trasformate sostegni per antenne.

La torretta che si innalza sul condominio di via croce di città con vista sulla piazza della Cattedrale ne è un esempio più che eloquente. Come si vede nella foto la struttura architettonica è ricoperta da antenne satellitari e per telefonia mobile. Chi ha dato l’autorizzazione a tanto deturpamento? Alla Regione o al Comunque il premio per tanto deturpamento?