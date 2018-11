Aosta: Ancora una notte da incubo al Grattacielo

Prosegue, senza nessuno intervenga definitivamente l’odissea dei cittadini alloggiati nel Grattacielo di Aosta. Ancora ieri sera “gli abbandonati dal Comune di Aosta” hanno chiesto sostegno al consigliere comunale Vincenzo Caminiti e al consigliere regionale Marco Sorbara.

Privi di riscaldamento abitare negli alloggi sembra di essere in trincea in pieno inverno. E così hanno chiesto aiuto a chi più di altri da anni seguono al loro disperata situazione. I due consiglieri hanno sollecitato l’assessore Luca Girasole (nella foto) che a sua volta ha chiesto l’intervento del personale dell’Arer che alle 23,30 ha riattivato l’impianto che, però, questa mattina alle 7,30 era nuovamente fermo.

Eppure non siamo in Quaresima tempo di passione. Siamo alla vigilia di Natale che per antonomasia è un periodo di festa. Periodo di festa per chi è al caldo e non per i cittadini del Grattacielo che si sentono impotenti e presi in giro.

Giusto ieri il Consiglio comunale ha dibattuto la questione ed il Movimento 5 Stelle ha attaccato pesantemente chi per i cittadini del quartiere Cogne si interessa accusandolo di essere in campagna elettorale permanente.

Il Movimento 5 Stelle non distingue tra campagna elettorale e impegno politico. In campagna elettorale si fanno promesse, e il movimento 5 stelle detiene il primato mondiale, e poi si mette in sonno e chi, passata la campagna elettorale, continua ad occuparsi dei problemi dei cittadini così come Luca Girasole, l’assessore comunale ai servizi sociali, che del Grattacielo da tempo se ne occupa ed è impegnato ad organizzare, per quando sarà necessario, i traslochi negli alloggi di via Lexert.