Courmayuer: Modifiche e limitazioni circolazione veicolare

SENSO UNICO ALTERNATO STRADA REGIONALE

Si informa che nel periodo che va dal 22/11/2018 al 07/12/2018 (con esclusione dei giorni24 e 25 novembre 2018 e 1, 2, 8 e 9 dicembre 2018) con orario lavorativo dalle 08:00 alle ore 18:00, è istituito il senso unico alternato di circolazione, regolato da impiantosemaforico, in Strada Regionale nel tratto di strada interessato dai lavori di allacciamento BT.

CHIUSURA DELLA STRADA NELLA VAL FERRET NEL TRATTO PLANPINCIEUX LAVACHEY

Le recenti precipitazioni nevose e delle basse temperatureche hanno reso impraticabile alla normale circolazione veicolare la strada comunale dallalocalità Planpincieux fino alla località Lavachey, è stata emanata l'ordinanza N.3385 del19/11/2018 che impone il DIVIETO DI TRANSITO veicolare a partire dalle ore 12.00 del 19 novembre 2018 e fino a revoca dell'ordinanza, sulla strada della Val Ferret a partiredalla località Planpincieux e fino alla località Lavachey.

CHIUSURA STRADA DELLE GREGGI E VIA DEI LARICI

L'Amministrazione comunale informa che a partire dalle ore 09:00 del 19 novembre 2018,fino alla revoca dell'ordinanza n.3384 pubblicata in Albo Pretorio,è determinata la chiusuraveicolare e pedonale lungo Strada delle Greggi, dall’intersezione con Via del Villair fino al n.c. 6 di Via dei Larici.

La chiusura si rende necessaria poiché a seguito della recentecaduta di alcuni alberi lungo Strada delle Greggi, è stato fatto un sopralluogo da partedell’UTG e del Servizio Forestale Valdostano cui risulta la permanenza di una situazione dirischio.

IL 26 NOVEMBRE TEMPORANEA CHIUSURA DI STRADA REGIONALE E STRADA DELLE FUNIVIA

Nella giornata del 26 novembre 2018 in Strada Regionale dovrà essere rimossa la gru posizionata al cantiere “ex-Majestic”, è stata emanata in Albo Pretorio l'ordinanza N.3383 del 16/11/2018 che definisce quanto segue: a partire dalle 06:00 e fino alle ore 20:00, il divieto di transito veicolare in Strada della Funivia e in Strada Regionale (nel tratto interessato dai lavori) al fine di consentire lo smontaggio delle gru dicantiere. La viabilità da/per Via delle Volpi, verrà così modificata:- Doppio senso di marcia in strada delle Volpi nel tratto di strada compreso tral’intersezione con Via Circonvallazione e Strada della Funivia.- Divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata, sul tratto di Strada delle Volpi sopramenzionato.