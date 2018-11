Aosta: V. Caminiti, 'pista di pattinaggio in piazza Chanoux iniziativa privata che valorizza Natale aostano'

Una piazza Chanoux come non si era mai vista. A fianco dell'avveniristico abete 'tecnologico' realizzato dalla Chambre valdotaine con i fondi dei diritti camerali degli associati, è in corso di allestimento la pista di pattinaggio su ghiaccio ideata e realizzata da un'azienda privata e sostenuta da Confcommercio VdA.

Ospiterà bambini e ragazzi dal 23 novembre al 26 dicembre, con orario dalle 10 alle 20,30. Lunga 24 metri e larga 14, vi saranno anche realizzati alcuni eventi solidali, come la giornata del 29 novembre il cui incasso sarà interamente devoluto all'Associazione italiana contro le leucemie-Ail.

"In questi giorni ho letto alcuni commenti entusiastici e forse un pò troppo autoreferenziali del sindaco e di alcuni membri della Giunta municipale in relazione alle novità del Natale Aostano - commenta il consigliere comunale indipendente Vincenzo Caminiti - si dia a Cesare quel che è di Cesare, per carità, ma credo che sia importante, da parte delle istituzioni, riconoscere l'impegno di privati e commercianti che, investendo risorse ed energie su un progetto che ha certamente un risvolto pubblico, apportano un imprescindibile valore aggiunto alle feste natalizie del capoluogo valdostano".