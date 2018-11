Ryanair, nuove assunzioni di Assistenti di volo

La nota compagnia aerea Ryanair anche per questi ultimi mesi del 2018 continua il piano di assunzioni di hostess e steward. Infatti tra novembre e dicembre si terranno, in diverse città italiane, i "Recruitment Days”, giornate dedicate ai colloqui con i tanti giovani interessati a lavorare in questa azienda. Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese nata nel 1985, è nota per le tariffe ridotte che offre ai propri passeggeri, sicuramente inferiori rispetto agli altri vettori aerei. I requisiti minimi richiesti sono ovviamente la maggiore età, ... continua a leggere