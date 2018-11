Luigi Sbarra, segretario aggiunto Cisl, ad Aosta (VIDEO)

La conferenza dei servizi in rete rappresenta un’occasione di confronto per la CISL sul sistema dei servizi capace, sempre più, di offrire risposte ai bisogni delle persone e dei cittadini. Oggi, si è riunito il Consiglio Generale della CISL vDa, allargato ai rappresentanti e agli operatori degli Enti, Società e Associazioni promosse dalla Cisl, per rilanciare una politica dei servizi come parte integrante nel modello organizzativo più efficace e al passo con i tempi, più vicino agli iscritti, alle donne, ai giovani e ai pensionati.

I lavori della giornata sono stati aperti dalla relazione introduttiva del Segretario Jean Dondeynaz, che ha sottolineato come la strategia di un sindacato che guarda alla persona e al lavoro punta sempre alla qualità e alla produttività dei propri servizi nell’azione di tutela nei territori e nei luoghi di lavoro. Di fronte ad una crescente flessibilità, mobilità lavorativa, la CISL, oggi, risponde rimodulando il suo assetto organizzativo in una logica di mutate, rinnovate tutele contrattuali ed individuali.

Per la CISL solo un modello vincente è quello “a rete” dell’insieme degli Enti, Associazioni, Società e Servizi, in linea con le politiche strategiche e contrattuali, solo così si può favorire un processo di fidelizzazione al sindacato.