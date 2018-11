Nella Biblioteca regionale di Aosta una postazione per affetti da DSA

Nella Biblioteca regionale di Aosta una postazione DSA Soddisfazione per l’installazione di una postazione per DSA presso la biblioteca regionale di Aosta è stata espressa oggi da Rosalia Ventrini, presidente dell’Associazione Quartiere Cogne Onlus.

“La richiesta nasce dall’esigenza reale di una nostra associata e nell’aprile scorso abbiamo incontrato l’allora assessore regionale all’Istruzione Emili Rini per esporle la nostra proposta; oggi arriva la buona notizia: finalmente tutti coloro che hanno un disturbo specifico dell’apprendimento potranno disporre gratuitamente di un computer specifico per le loro esigenze, presso la biblioteca regionale”.

Ventrici precisa ancora: “La felicità è doppia perché oltre ad aver aiutato una nostra associata, abbiamo reso un servizio sociale a tutta la comunità”.

I DSA sono disturbi nell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare.I disturbi specifici dell'apprendimento comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo.

I DSA affliggono bambini e ragazzi che in genere non hanno disabilità o difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta.