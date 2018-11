Parere favorevole al disegno di legge costituzionale sulle modifiche allo Statuto speciale del Senatore Lanièce

Il parere è previsto dall'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che dispone che i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare siano comunicati dal Governo al Consiglio Valle, il quale esprime il suo parere entro due mesi.

L'iniziativa del Senatore Lanièce intende proporre la costituzionalizzazione del principio dell'intesa, volta a sostituire il semplice parere ora previsto appunto dall'articolo 50 dell0 Statuto.

Come già avvenuto per il parere espresso sul disegno di legge costituzionale presentato dai Senatori Durnwalder, Steger e Unterberger e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre scorso, anche su questo testo l'Assemblea regionale ha condizionato il parere positivo all'inserimento di una modifica, che prevede che il diniego alla proposta di intesa possa essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza assoluta (e non dei due terzi come proposto dal Senatore Lanièce) dei componenti del Consiglio Valle.

Il disegno di legge sarà ora inviato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie per il prosieguo dell'iter in Parlamento.