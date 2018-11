COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Impegno Civico c'è ma non ci sta

In merito all’incontro avvenuto ieri pomeriggio tra il gruppo consiliare di Impegno civico, il consigliere Albert Chatrian, incaricato del “mandato esplorativo”, e i presidenti di Alpe, UV, UVP e Stella Alpina si rendono necessarie alcune precisazioni.

Impegno civico ha ribadito che non ritiene possibile né utile partecipare ad una maggioranza in cui la forza principale è rappresentata dal partito che negli anni è stato il maggiore responsabile della grave situazione politica e amministrativa in cui si trova la regione e per questo significativamente penalizzato alle ultime elezioni.

Il percorso di "rinnovamento" appena iniziato all'interno di UV è sicuramente un buon segnale, ma è in una fase embrionale, che non permette al momento di fare valutazioni di tipo diverso.

I consiglieri di Impegno civico sono consapevoli dei problemi e dei rischi che comporta il disfacimento della attuale maggioranza, ma non sono disponibili a percorrere la strada indicata dai quattro movimenti sopracitati.

Nel corso dell’incontro si è evidenziata la necessità di trovare altre strade per affrontare l'emergenza ed è stata avanzata una ipotesi di lavoro alternativa:

ricercare una convergenza temporanea su contenuti precisi e strutturati, su pochi punti programmatici qualificanti e perseguibili, chiedendo a tutti di non ragionare secondo la logica della spartizione ma di concentrarsi sulle priorità individuate.

Si tratta di un rovesciamento di prospettiva, di un modo diverso di affrontare le criticità, a cui potrebbero essere interessati anche altri gruppi, non solo chi era presente.

Una ipotesi di lavoro, dunque, che tutti i gruppi politici dovrebbero valutare nei loro organismi.

Si è infine sottolineato che i partiti e i movimenti dovrebbero fare un passo indietro rispetto alle logiche che sono alla base dei ragionamenti della vecchia politica.