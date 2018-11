Affondo di Stella Alpina a Nicoletta Spelgatti

"Il primo atto amministrativo passa dopo 5 mesi.L'unico e solo atto amministrativo del #GovernoSpelgatti passa grazie a 16 voti di chi non sostiene il #Governo". é duro l'attacco della Stella Alpina alla Presidente della giunta dimezzata, Nicoletta Spelgatti.

In una nota il movimento si legge: "Forse perché anche questi 16, di cui #StellAlpina fa parte, in realtà #Responsabili sono e tali si sentono nei confronti della #Vallee?".

Sarcasticamente il segretario di Stella Alpina, Carlo Marzi, "senza alcuna polemica" si chiede: "perché nessuno dice, il #PresidenteSpelgatti per prima, che con un sistema proporzionale uno dei compiti che spettano a chi governa è garantirsi i numeri per governare?".

Dopo un po' la litania silenziosa del #VorreiMaNonPosso, stufa e annoia. Si chiede il movimento: "Sarà la sola cosa che si può dire per distrarre dal fatto che non si sta facendo nulla? Risulta anche interessantissimo l'approccio delle 2 forze politiche che si sono astenute, Impegno Civico e M5S, sono infatti settimane che gridano all'immobilismo ma sull'unico atto sul quale si poteva intervenire... Ebbene: silenzio assoluto. Non potranno neanche dire che avevano troppi provvedimenti ai quali doversi interessare: il primo in 5 mesi deve averli tramortiti".