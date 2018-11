COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Rammarico Pd per addio Crea e Verducci

Il segretario regionale esprime il suo rammarico per la fuoriuscita dei consiglieri Crea e Verducci dal gruppo consiliare comunale di Aosta del Partito Democratico - PSI.

“Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei due consiglieri - sottolinea il Segretario regionale Sara Timpano - mi spiace sia emerso tanto astio, le motivazioni politiche non mi sono ancora ben chiare, mi è rimasta l’impressione che il problema dipenda solo da questioni di incarichi. Tanto più che la possibilità di avere un assessore del PD in giunta può essere una spinta positiva sia per noi che per tutta la maggioranza. Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di incontrarci in molte occasioni, dispiace che non abbiano espresso la loro volontà di uscire dal gruppo, perché ne avremmo potuto parlare insieme”.

Invitiamo comunque il consigliere Verducci a confrontarsi e spiegare le sue motivazioni nella prossima riunione degli iscritti di Aosta e nella prossima Direzione regionale.“Spero che i due consiglieri daranno dimostrazione di leale collaborazione e lavoreranno per il bene della città dal gruppo misto di maggioranza, anche se trovo paradossale che un consigliere voglia rappresentare il Partito Democratico fuori dal gruppo PD” conclude il segretario regionale. Il Partito Democratico continua a stare al fianco del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e del gruppo comunale PD-PSI nell’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze. L’obiettivo comune è risolvere i problemi reali della città, così come ha dimostrato di essere in grado il Consiglio comunale di oggi sul tema dei servizi all’infanzia.