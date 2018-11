Domenica 25 novembre fa tappa ad Aosta Edoardo Bennato Pinocchio & Company Tour 2018

Il geniale cantautore napoletano, che ha pubblicato fino ad oggi ben trenta album, tra quelli registrati in studio e dal vivo, oltre a quattordici raccolte antologiche e due colonne sonore, arriva sull’onda dell’intramontabile successo della nuova edizione di Burattino senza fili, uscita a novembre dello scorso anno, uno dei dischi più importanti della canzone d’autore italiana cosi come Sono solo canzonette, un’altra pietra miliare della musica nostrana. Il Pinocchio & Company Tour 2018 parte dal nuovo singolo Mastro Geppetto e continua tra i brani storici del rocker. Sul palco la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo, formatosi a Napoli nel 2002 e composto da Simona Sorrentino (primo violino), Fabiana Sirigu (secondo violino), Luigi Tufano (viola) e Marco Pescosolido (violoncello).

Musica, video ed interazione con il pubblico rendono il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

In occasione del concerto di Edoardo Bennato, l’agenzia Opere Buffe di Aosta ha attivato una partnership con Radio Rai e la Sede regionale della Rai per la Valle d’Aosta. La collaborazione prevede la diretta radiofonica del concerto su Radio Rai Tutta Italiana e la diretta televisiva sui canali social di Radio Rai e su Raiplay. Radio 1 curerà poi uno special sul concerto e la Sede regionale Rai per la Valle d’Aosta produrrà un programma che andrà in onda negli spazi regionali della Rai nei giorni immediatamente successivi. L’Assessorato dell’Istruzione e Cultura ringrazia l’artista per la disponibilità e la cortesia che ha voluto accordare e l’agenzia Palco Reale per la preziosa collaborazione.

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

I biglietti sono in vendita presso il punto vendita della Saison Culturelle dalle 13.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato e al Teatro Splendor, la sera stessa dello spettacolo.

Il prezzo del biglietto è 30,00 € intero e 25,00 € ridotto.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttomusica e Musica leggera A.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, Attività culturali, 0165 32778.

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it