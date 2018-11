Scontro in Consiglio Valle su accordo finanziario con Stato

Il consigliere regionale dell'Uvp ed ex Presidente della Giunta, Laurent Vierin

Scintille questa mattina, nell'aula del Consiglio Valle, tra il presidente della giunta regionale, Nicoletta Spelgatti, e il suo predecessore, Laurent Viérin (Uvp), sull'accordo finanziario siglato la scorsa settimana tra Stato e Regione.



"Con quest'intesa - ha detto Spelgatti - abbiamo mantenuto gli importi proposti dalla Giunta Viérin. Inoltre abbiamo chiuso un accordo sulla clausola di salvaguardia per avere garanzie sul futuro. I documenti parlano chiaro. Ci sono quattro lettere del febbraio 2018 firmate dall'allora presidente Viérin a cui lo Stato non ha mai risposto. Di conseguenza è scattata l'impugnativa. Ora la questione è chiusa definitivamente, è stato un lavoro difficile, chiedo onestà intellettuale. La situazione politica nazionale in questo momento favorisce la Valle d'Aosta".

La replica 'infiammata' di Viérin: "La Valle d'Aosta rinuncia a cifre importanti a fronte di una legge ordinaria, noi chiedevamo una norma di attuazione per blindare le somme. La sua ricostruzione non è completa, la questione finanziaria andava risolta in prospettiva e al rialzo".