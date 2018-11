Assessora Certan (Alpe) si è dimessa 'per mancanza trasparenza in giunta', collega Borrello (Sa) 'per agevolare dialogo'

"Fin da primi giorni di attività amministrativa ho notato disattenzione all'interno della Giunta su alcuni temi, ma soprattutto la mancanza di trasparenza e di condivisione previsti nell'accordo politico: non erano stati rispettati questi due principi fondamentali, oltre a quello dell'onestà e non erano questi i presupposti". Lo ha detto oggi, nell'aula del Consiglio Valle, l'assessora regionale dimissionaria alla Sanità e politiche sociali, Chantal Certan, intervenendo per spiegare le dimissioni.

"Sul Casinò c'è stato un tentativo di forzature - ha aggiunto - e sono state imposte scelte sull'accordo finanziario con lo Stato e sulla nomina di alcuni rappresentanti. Il passaggio più increscioso è stato ritirare un mio provvedimento da parte del presidente, che ho più volte chiesto di incontrare senza riuscirvi. Oggi c'è ancora una Giunta ma non c'è una maggioranza". Le sue deleghe sono state assunte ad interim dalla Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti.

Dal canto suo Stefano Borrello, assessore dimissionario ai Lavori pubblici, ha spiegato di aver preso questa decisione "per agevolare il dialogo, il mio atto va in questa direzione. Nelle scorse settimane si è aperta la crisi con le dimissioni dell'ufficio di presidenza. C'è uno stallo di carattere politico. Il ritorno alle urne è una sconfitta per tutti quanti".



"Fino all'ultimo giorno - ha aggiunto Borrello - ho portato avanti tutti i dossier nell'interesse dei valdostani. Ho così voluto garantire la dignità dell'azione politica. Questo era un progetto partito con grandi ambizioni ma sono emerse subito delle problematiche su dossier importanti".