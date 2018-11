Approvato il bilancio 2019-2021 del Consiglio Valle

Con 28 voti a favore e 7 astensioni (gruppi M5S e Impegno Civico), il Consiglio Valle ha approvato il proprio bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 oltre che il relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Il bilancio dell'Assemblea regionale, illustrato dal Presidente, Antonio Fosson, si attesta per il 2019 sul valore di 11 milioni 163 mila 770 euro, di cui 8 milioni 699 mila 990 per entrate e spese effettive, 1 milione 963 mila 780 per partite di giro e 500 mila euro quale avanzo di amministrazione presunto.

Tra le entrate, di rilievo l’incidenza dell’assegnazione a carico del bilancio regionale, ammontante a 8 milioni 500 mila euro, che rappresenta quasi il 98% delle entrate totali. Le altre entrate sono rappresentate da trasferimenti correnti, interessi attivi e altre entrate residuali.

Tra le uscite figurano le spese per il funzionamento e il supporto agli organi istituzionali che ammontano a 6 milioni 357 mila euro e rappresentano il 73% del bilancio, con una riduzione del 18% rispetto al 2018; le spese per l'amministrazione delle attività di provveditorato e per l'acquisto di beni mobili e di consumo che sono pari a 862 mila 825 euro (10%), in linea con l'anno precedente; le spese per i sistemi informativi che risultano essere di un milione 250 mila euro (14%) con un incremento dell'8% rispetto al 2018.