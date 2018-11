Thomas Hellman en concert raconte ruée vers or

Le théâtre Splendor d'Aoste va accueillir le mercredi 28 novembre, à 21h, le concert de Thomas Hellman Rêves américains: de la ruée vers l'or à la grande crise.

Thomas Hellman raconte l'histoire américaine, de la conquête de l'Ouest à la crise des années 30, à travers de chansons tirées du répertoire blues, folk, et gospel de l'époque, dont il fait des adaptations bilingues.

Il met aussi en musique des textes littéraires de Frank H. Mayer, John Steinbeck, H.D Thoreau entre autres ainsi que ses propres textes et chansons. A mi-chemin entre le théâtre, le spectacle musical et le conte, Rêves américains nous plonge dans l'Histoire pour réfléchir à notre propre période de crise.



Thomas Hellman est né à Montréal en 1975, d'un père américain et d'une mère du Sud de la France. Il est détenteur d'un Masters en littérature française de l'université McGill.

Il a fait paraître six albums, en français et en anglais, qui lui ont valu de nombreux prix, dont le prix Félix-Leclerc au Québec, et, à deux reprises, le Coup de Cœur de l'Académie Charles-Cros en France.