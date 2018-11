Dalla Regione due milioni e 200 mila euro in più per l'Arev

Arriva dall'assestamento del bilancio regionale di previsione per il 2018, approvato oggi dal Consiglio Valle, l'aumento di due milioni e 200 mila euro degli stanziamenti correnti per l'Associazione allevatori valdostani (Arev)

"In questo momento di difficoltà nei pagamenti agli allevatori - ha commentato in Aula il consigliere Alessandro Nogara (Uvp) - crediamo importante che il Presidente dell'Arev abbia coinvolto l'insieme dei consiglieri, perché è insieme che si possono risolvere i problemi. È stato un grande cambiamento rispetto alla passata Presidenza che nonostante avvenissero i pagamenti dovuti, organizzava manifestazioni di protesta e non perdeva occasione per criticare l'operato della Giunta". Secondo Laurent Viérin (Uvp), "questa variazione poteva essere portata avanti già quest'estate: è una lentezza amministrativa che non c'entra niente con la crisi politica". "All'interno di quest'atto - ha aggiunto Renzo Testolin (Uv) - giunto in un ritardo imputabile a chi governa, indipendentemente dalle motivazioni, ci sono per fortuna iniziative positive, sollecitate in questi mesi dalle opposizioni, ad esempio per l'ambito agricolo".



"Per quanto attiene l'agricoltura - ha detto l'assessore del settore, Elso Gerardin - sono molto soddisfatto di poter ricollocare risorse per questo settore in grave difficoltà".