IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ PAROLE E FATTI @

Verrebbe da ridere se non fosse una mezza tragedia: chi ha ricevuto mandato esplorativo per formare una nuova maggioranza regionale reclama l'urgenza di accantonare rivendicazioni e ricatti per trovare un accordo.

Quando si dice che uno se le va a cercare.... Ha una condanna in sospeso, ha pasticciato sul Casinò, è quello che ha avuto meno voti fra i primi arrivati al Consiglio (meno di lui solo il M5S), cambia idea a ogni folata di vento contrario....lo provano i cambi di alleanze politiche del suo galletto: prima con Uvp, poi con Stella Alpina, poi con la Lega e PnV, poi con Uv, Uvp e Stella alpina... e pretende che nessuno avanzi dubbi?

Dovrebbe essere contento di essere indicato come prossimo presidente. Ma sono in tanti, tra la gente, a chiedersi cosa ha promesso per avere tanti onori. Speriamo con sia andato a scuola da Giggino, Peppino e Matteo.

