A pranzo con il Papa

«Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi». Così scriveva san Vincenzo de’ Paoli quasi quattrocento anni fa. Parole ancora attuali, fonte di ispirazione per promuovere gesti concreti di carità e di attenzione verso i fratelli più bisognosi. Come avviene per la giornata mondiale dei poveri, istituita da papa Francesco nel 2016 con la lettera apostolica Misericordia et misera a conclusione del giubileo della misericordia e giunta quest’anno alla seconda edizione.

Domenica 18 novembre è stata celebrata in ogni diocesi del mondo, ma ha assunto un significato particolare a Roma, dove si è cercato di dare concretezza alle parole del salmo: «I poveri mangeranno e saranno saziati» (22, 27), come ha chiesto il Pontefice nel messaggio per questa giornata diffuso lo scorso 14 giugno.Più di seimila le persone che si sono ritrovate nella basilica vaticana per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal Papa all’altare della Confessione. Volti di uomini, donne, bambini segnati dalle difficoltà della vita.

Molti gli italiani, ma tanti anche gli originari di altri paesi, come Francia e Polonia. Poveri di ogni etnia, lingua e provenienza, accanto ai volontari che ogni giorno lavorano accanto a loro e a numerosi fedeli mossi dal desiderio di vivere la solidarietà e la vicinanza con chi è più sfortunato.La liturgia è stata il momento principale di questa comunione fraterna intorno a Gesù eucaristia, che ha trovato espressione nella preghiera dei fedeli.

Sono state elevate intenzioni in francese per il Papa e i vescovi, in tedesco per i governanti e i legislatori, in cinese per i sacerdoti, in portoghese per tutti i battezzati, in polacco per quanti soffrono per la morte dei loro cari. Hanno prestato servizio liturgico alcuni collaboratori del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ha organizzato la giornata, mentre i canti sono stati eseguiti dalla Cappella sistina. Molti i poveri — assistiti da varie parrocchie non solo romane e dalla Caritas — coinvolti come ministranti.

All’offertorio i doni sono stati portati all’altare da una famiglia peruviana composta da padre, madre, e quattro figli, di cui due gemelli. Insieme con Francesco hanno concelebrato diciotto porporati, e ventitré presuli, fra i quali gli arcivescovi Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, e Fisichella, presidente del dicastero per la nuova evangelizzazione, con il vescovo Tebartz-van Elst, delegato per la catechesi. Insieme a loro oltre duecento sacerdoti. Erano presenti, tra gli altri, l’arcivescovo Gänswein, prefetto della Casa pontificia, e monsignor Sapienza, reggente della Prefettura. Come lo scorso anno in occasione della prima giornata, anche stavolta Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus, ha pranzato con un folto gruppo di poveri, ospitati nell’aula Paolo VI. In millecinquecento hanno condiviso il pasto con lui.

E altrettanti sono stati ospitati nelle mense, nelle parrocchie romane e in varie realtà assistenziali e associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa, come la Caritas, la comunità di Sant’Egidio, il circolo San Pietro, il collegio leoniano, il convitto lateranense, l’Università europea di Roma, l’ateneo Regina apostolorum, l’istituto Villa Flaminia, le Acli. Lo stesso pranzo conviviale si è ripetuto anche in migliaia di diocesi di tutto il mondo.In Vaticano i poveri sono stati serviti da quaranta diaconi della diocesi di Roma e da circa settanta volontari provenienti dalle parrocchie di altre diocesi. Prima dell’inizio del pranzo, Francesco si è rivolto così ai presenti: «Buongiorno! — ha esordito — Adesso tutti insieme faremo il pranzo. Ringraziamo coloro che hanno portato il pranzo, coloro che ci serviranno il pranzo. Ringraziamo tutti e preghiamo Dio perché ci benedica tutti. Una benedizione di Dio per tutti, tutti noi che stiamo qui. Che Dio benedica ognuno di noi, benedica i nostri cuori, benedica le nostre intenzioni, e ci aiuti ad andare avanti. Amen. E buon pranzo!».

Per l’organizzazione, con il dicastero per la nuova evangelizzazione hanno collaborato la Caritas, la comunità di Sant’Egidio, l’Ordine di Malta, le comunità Nuovi orizzonti e Giovanni XXIII, l’associazione Fratello 2016, le opere antoniane di Roma, le Acli, i gruppi vincenziani di volontariato e i vari organismi attivi nelle parrocchie.In particolare, il pranzo è stato offerto da Rome Cavalieri - Hilton Italia in collaborazione con l’ente morale Tabor.

Il menù era composto da lasagna, bocconcini di pollo con contorno di purè di patate e tiramisù. Inoltre, il pastificio Rummo ha donato ai presenti e alle associazioni oltre millecinquecento buste da un chilo di pasta. Il momento conviviale è stato allietato dalle musiche della banda dell’Istituto Bartolo Longo del santuario mariano di Pompei, presente con l’arcivescovo prelato Tommaso Caputo.

È composta da sessanta tra ragazzi e giovani che frequentano l’istituto e costituiscono un segno concreto che è possibile uscire dall’emarginazione e dalle situazioni esistenziali difficili.

Al termine del pranzo il Pontefice ha salutato i presenti: «Ringrazio tanto tutti voi — ha detto — per la compagnia. Adesso mi dicono che incomincia la vera festa e il Papa deve andarsene via, perché la festa sia buona! Grazie tante! Grazie a voi per la compagnia. Grazie ai ragazzi musicisti. Grazie a coloro che hanno preparato il pranzo, che lo hanno servito, e ai tanti ragazzi e ragazze che aiutano qui all’ordine. E grazie a tutti voi. E pregate per me. Che il Signore vi benedica. Grazie!».

Infine prima di lasciare l’Aula, Francesco ha salutato i bambini, i poveri e le persone presenti e posato per una foto-ricordo con i cuochi.Tra le varie iniziative organizzate in preparazione alla giornata, va ricordato il presidio sanitario solidale che ha svolto servizio in piazza San Pietro dal 12 al 18 novembre e che il Papa ha visitato nel primo pomeriggio di giovedì 15. Inoltre, per unire carità e preghiera, sabato 17 si è svolta nella basilica di San Lorenzo fuori le mura una veglia per tutte le associazioni di volontariato. (nicola gori)