In Cittadella la presentazione della nuova guida di 'climbing valdostano'

Scritta e curata da Massimo Bal, Patrick Raspo, Enrico Montrosset (testi) e Tullio Macioce (progetto grafico), sarà presentata martedì 27 novembre nel Teatro della Cittadella dei Giovani alle 18, la nuova guida di arrampicata 'Valle d’Aosta Sport Climbing'. La pubblicazione elenca e racconta 2450 monotiri disseminati in tutta la Valle e 316 vie lunghe. La serata sarà moderata dal giornalista de La Stampa Enrico Martinet.

“Sono passati ormai 10 anni dall'uscita dell'ultima guida di Arrampicata sportiva in Valle d'Aosta – spiega Enrico Montrosset, che ha curato tutti i testi dell’edizione – ed è più che giustificato che si dovesse fare un aggiornamento, non tanto di quella passata, quanto dell'infaticabile lavoro di coloro che, a vario titolo, per lavoro o ancor più lodevolmente per pura passione personale, in questi anni hanno sistemato, ampliato, scovato e chiodato nuovi siti e itinerari di arrampicata”.

“Una guida – prosegue Montrosset – che vuole dare l’‘idea del tutto’, dell'avere nelle mani la ‘Valle d'Aosta da scalare’ a discapito di quel proliferare frammentario di pagine e paginette web nelle quali talvolta trionfa il qualunquismo dell'individualismo. Abbiamo scritto l'idea del tutto, non il tutto, e ‘la’ Valle d'Aosta minuscolo. Come ogni azione che intende dare conto della realtà anche questa guida è un tentativo di rappresentarla. Non troverete tutto-ciò-che-c'è-da scalare-nella-nostra-Regione, ma quanto il gruppo di lavoro autore di questa guida ha criticamente deciso di mettere in evidenza”.

Dopo la presentazione della guida spazio alla musica con l’esibizione, all’insegna del 'rock puro'. della giovane band valdostana The Wild Hogs.