COURMAYEUR: DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2018

In particolare con l’APPROVAZIONE DELL'ADESIONE MORALE ALLA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – PANCHINA ROSSA" 25/11/2018 la Giunta comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione e promossa dalla Croce Rossa Italiana. In questo ambito domenica 25 novembre alle ore 11 in piazza Brocherel a Courmayeur si terrà una piccola celebrazione nella quale sarà scoperta la panchina colorata di rosso dai Giovani della Croce Rossa e messa a disposizione dal Comune di Courmayeur.

Come noto il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando l’uccisione, avvenuta lo stesso giorno del 1960, delle sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Si tratta di una data importante per ricordare, a tutti, che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero di donne che subiscono violenze.

Tra le altre delibere approvate dalla Giunta comunale:

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 2019/2020. DETERMINAZIONI ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. A seguito della chiusura e del rilascio della documentazione relativa alla gara di affidamento, a cura della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), la Giunta comunale ha proceduto all’approvazione del capitolato d’oneri relativo alla manutenzione degli impianti elettrici a servizio degli stabili comunali per la durata di due anni (1/1/2019 – 31/12/2020) per un valore stimato a base di gara pari a € 39.120,00.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE PERCORSI PEDONALI TRATTO URBANO SS 26/DIR. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Il documento approva il progetto definitivo relativo alla manutenzione straordinaria ed integrazione dei percorsi pedonali nel tratto urbano della SS. 26/dir. per un costo complessivo dell’opera di circa euro 396mila. Per agevolare la realizzazione dei lavori e le tempistiche di realizzazione sarà verificata la possibilità di procedere con un accordo bonario con i proprietari dei terreni nei quali si prevede, ai fini del cantiere, l’occupazione temporanea di aree. Il progetto approvato, infine, è conforme alla normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

- DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DI AGENTI ATMOSFERICI A SERVIZIO DELLE POMPE DI CALORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. La deliberazione della Giunta approva gli interventi relativi al sistema di protezione dagli agenti atmosferici delle pompe di calore della scuola elementare per un costo complessivo dell’opera pari a euro 15.700 Il progetto è conforme alla normativa vigente in materia sull’abbattimento delle barriere architettoniche e i provvedimenti necessari all’affidamento delle opere saranno adottati nei tempi e modi di legge dal Responsabile del servizio tecnicomanutentivo gestionale.

- CONCESSIONE ORE DI VOLO CON ELICOTTERO A SOC. CSC srl PER OSPITABILITA' GIORNALISTI E PRODUZIONI TELEVISIVE RAI "MERAVIGLIE: LA PENISOLA DEI TESORI". La Giunta comunale, su richiesta del Centro Servizi Courmayeur, ha concesso la possibilità di usufruire di n° 45 minuti di volo in elicottero per il giorno 21 novembre 2018 a supporto della realizzazione di un servizio dedicato al Monte Bianco all’interno del programma di Rai Uno dal titolo “Meraviglie: la penisola dei tesori” presentato da Alberto Angela, considerando che l’iniziativa in argomento è finalizzata a promuovere la località ed il suo comprensorio e, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali dell’ente.