Due pedoni investiti nell'arco di pochi minuti ad Aosta

Due persone sono state investite nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre, a pochi minuti una dall'altra, attraversando la strada nel centro di Aosta.

Il primo incidente si è verificato in via Festaz, di fronte al Palazzo regionale, ferito un 18enne; il secondo in piazza della Repubblica, dove ad essere investita è stata una donna di 47 anni. Entrambi i pedoni hanno riportato traumi e contusioni; sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Parini.

Sull'investimento in via Festaz è intervenuta, oltre al 118, la Polizia locale; accertamenti su dinamica e cause dell'incidente in piazza della Repubblica sono in corso dalla parte della Volante della Questura di Aosta.

Nelle stesse ore si è verificato uno scontro tra auto nella zona ovest della città, senza particolari conseguenze per gli occupanti delle vetture.