Adunanza Consiglio regionale dimezzata, tanti gli argomenti rinviati ad una prossima adunanza

Le Président du Conseil de la Vallée, Antonio Fosson, a ouvert les travaux de l'Assemblée convoquée aujourd'hui, mercredi 21, et demain, jeudi 22 novembre 2018, pour discuter un ordre du jour composé de 8 objets. Le Président Fosson a, en effet, communiqué que la Conférence des Chefs de groupe, dans sa réunion de hier, a déterminé le programme des travaux de cette réunion du Conseil, en décidant de discuter huit points et de renvoyer tous les autres points soit à un Conseil extraordinaire qui sera défini dans la semaine prochaine soit au Conseil ordinaire qui sera convoqué pour les 5 et 6 décembre.

Il a informé que la Conférence des Chefs de groupe se réunira à nouveau vendredi 23 novembre à 9 heures pour prendre des décisions à ce sujet.

Per il Capogruppo di Impegno Civico, Alberto Bertin, «il rinvio delle interpellanze non può essere deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, ma riguarda i singoli Consiglieri. Anche se il Regolamento prevede questa eventualità, riteniamo che sia un atto autoritario e auspichiamo che non costituisca un precedente per le prossime volte".

Riguardo alle proposte di legge sulle elezioni del Consiglio Valle, l'UV ha chiesto di "rinviarne la trattazione perché deve ancora confrontarsi al suo interno: se questo servirà ad avere un più ampio consenso, ben venga questo rallentamento, ma non vorremmo che servisse a far cambiare il voto degli altri gruppi. I provvedimenti in approvazione hanno avuto sufficiente consenso in Commissione per essere approvati e quindi diventare legge. Però quando si affrontano queste questioni è bene aumentare il più possibile la maggioranza.»

Le Président a aussi fait part que dans la journée de hier les Conseillers Restano et lui-même, représentant le groupe Area Civica-Pour Notre Vallée, ont adhéré au Groupe mixte, tandis que les Conseillers Marquis et Borrello ont modifié le nom du groupe AC-PNV-SA en Stella Alpina et ils ont été nommés respectivement Chef et Vice-Chef de groupe.

Enfin, l'Assemblée a observé une minute de silence pour commémorer l'ancien Conseiller régional Roberto Clusaz, disparu le 8 novembre dernier.

Le Président Fosson, en évoquant son engagement, a rappelé qu'il était né à Arvier le 8 janvier 1930 et qu'il avait été Conseiller régional de l'Union Valdôtaine pendant deux Législatures, de 1975 à 1983: pendant ses mandats, il a été Président de la Commission permanente pour l'agriculture et de la Commission permanente pour les travaux publics.

Pour le Chef de groupe de l'UV, Renzo Testolin, Roberto Clusaz a été «un point de repère et un exemple important et dans le travail et en politique»; le Conseiller de l'UVP Laurent Viérin a souligné qu'«il a été un administrateur qualifié et un bon Valdôtain qui a mis au service de notre communauté son expérience, ses capacités et sa culture.»

«Un homme respecté et aimé dans sa commune, Arvier - a ajouté la Conseillère de ALPE Patrizia Morelli -. Un homme digne et modeste dans son héroïsme, qui s'est dédié à sa communauté et que sa communauté n'oubliera pas.»