Aosta: Per la frazione Arpuilles un centro storico da salotto en plein air

Abitanti e vacanzieri di Arpuilles, la frazione sulla collina di Aosta, finalmente vedranno l’avvio dei lavori per la realizzazione di un progetto condiviso nel corso di un’assemblea frazionale che risale al 13 agosto del 2012 quando si sono confrontati con tecnici e amministratori di allora sulla ristrutturazione del centro del paese.

Erano i tempi di del Sindaco Bruno Giordano. Poi con il protrarsi del tempo, l’assessore comunale all’Ambiente, Delio Donzel, ha ripreso in mano il progetto ed il 5 luglio 2018 la Giunta comunale ha riapprovato il progetto esecutivo presentato dall’Assessore comunale all’Ambiente Delio Donzel, per la riqualificazione del centro storico di Arpuilles.

Il progetto prevede il rifacimento della rete dell’acquedotto; realizzazione di una rete per la raccolta delle acque piovane, che adesso non esiste, in parte finisce nel Ru ed il resto si disperde nel terreno; la sostituzione dei 5 fontanili esistenti; il potenziamento dell’illuminazione pubblica; la sistemazione della viabilità interna, sul tipo di quanto è stato fatto ad Excenex, con posa di tubazioni passacavo laddove si interviene; ripristino e sistemazione dei percorsi pedonali interni; arredamenti urbani vari quali panchine fioriere e via dicendo.

Il progetto è stato realizzato dal gruppo di progettazione composto dall’ingegner Manuel Lavoyer, dall’archetta Anna Maria Sicilia, dal geometra Aldo Neyroz e dal Geologo Marco Armand. “Si tratta di un progetto a cui l’amministrazione comunale stava lavorando da diversi anni. Un progetto – sottolinea Donzel - iniziato con la Giunta Grimod, proseguito con altrettanta convinzione da parte della Giunta Giordano e ora pronto a concretizzarsi con la Giunta Centoz”. Infatti, è un progetto che ha origini lontane.

“Stiamo parlando – precisa l’assessore Donzel - del 2007/2008 quando venne presa la decisione di intervenire in maniera complessiva sulla frazione per risolvere tutta una serie di criticità che hanno la necessità urgente di essere risolte”.

La realizzazione del progetto prevede un investimento di oltre 2,2 milioni di euro che sono state recentemente reperiti con una variazione di bilancio.