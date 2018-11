L'OPINIONE DI LABARDE: Un governo di scopo per sfuggire alle elezioni anticipate

Caro Minuzzo, ho letto questa settimana, con l’interesse di sempre, le cronache politiche della nostra “Petite Patrie” ed i Suoi reali e puntuali commenti. Nulla di nuovo sotto il sole. Dopo sette mesi, i nostri “politichini”, sono ancora intenti a discutere e bisticciare,dicono loro, per il bene dei Valdostani.

L’aritmetica è una materia ostica, ce lo ricordiamo dalle elementari.Le addizioni e le sottrazioni, sia con il riporto che senza, arrivano sempre ad un risultato preciso. Risultato dato, purtroppo dalla somma dei numeri e non dai desideri di ognuno di noi.

Nel nostro caso, sono mesi che si fanno addizioni e sottrazioni in consiglio regionale, ma il fatidico 18 non si raggiunge! Adesso il pentapartito, ha incaricato l’architetto Chatrian, ed anche Lui, l’illuminato Albert, non riesce a raggiungere il numero 18. Perché, anche cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia.

Chatrian, riuscirebbe forse a raggiungere il risultato, se usasse il “riporto” e si rimangiasse, quindi, le sue prediche e proclami sul cambiamento e sull’aria nuova in politica. Per raggiungere il risultato dovrà imbarcare, infatti, in questa Giunta tragicomica, e qui sta il riporto, i vari “politichini” della cadrega.

Tre o quattro personaggini, che sono ben preparati ed allenatissimi nel difendere la cadrega! Chatrian, dovrà quindi, aumentare il numero di posti al sole, per garantire la famosa pari dignità a tutti.In questo fine settimana, l’esploratore Albert, avrà riletto le Nozze di Cana, ma ha poche ore per riuscire a moltiplicare i pani e pesci, ed accontentare tutti i convenuti al tavolo.

Direttore Minuzzo, in questi giorni mi ha colpito l’affermazione, sentita all’assemblea del Pd nazionale, “Ritiratevi tutti! È cambiato il mondo!”

Questo è quello che molti Valdostani pensano di questi politici .

I partiti, anche i nuovi, sono mesi che discutono sul niente, qualcuno ha addirittura fatto un congresso, ma non cambia nulla! Interessano solo i numeri di un ipotetica nuova maggioranza. L’unica cosa è andare alle Elezioni, ormai per manifesta incapacità dei nostri rappresentanti di amministrare. Purtroppo non ci andremo, perché se adesso le poltrone in palio sono 8/9, se si andasse ad elezioni sarebbero 35 i consiglieri a rischiare la poltrona!

Vedrà, adesso si inventeranno il governo di scopo ed il contratto di governo per continuare a stare lì seduti. Ma l’unico scopo, che ha la maggioranza dei 35 consiglieri, è quello non perdere la poltrona, altro che approvare leggi e risolvere i problemi.

Quindi “Ritiratevi Tutti! É cambiato il mondo!”. E a noi cittadini, se mai si andasse a votare, spetterà l’arduo compito di mandarli a casa, perché questi li abbiamo eletti Noi.

A presto Antoine La Barde.