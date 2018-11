Chatillon: Grande Festa degli Alberi dedicata all'acero rosso

L’Amministrazione Comunale di Châtillon ha deciso di aderire all’iniziativa, così come suggerito anche dall’Anci, piantando tre aceri rossi e 4 sorbi, domenica 18.11 alle ore 14.00, in Via della Stazione. Una zona che, forse, più di altre necessita di riqualificazione e valorizzazione sotto tutti i profili.

"La scelta cade sull’acero rosso - spiega la sindaco Tamara Lanaro (nella foto) - perché è uno dei primi alberi a fiorire in primavera dopo il lungo letargo invernale, ma è in autunno che questa pianta dà il meglio di sé, quando il fogliame si accende nelle tonalità calde e intense del rosso, giallo e arancio, e sul sorbo, l’albero del risveglio, quale simbolo di abbondanza e di buon auspicio, capace grazie alla sua colorazione di rallegrare gli occhi degli uomini e saziare la fame degli uccelli".

Legambiente dedica il

consueto appuntamento per la piantumazione di nuovi alberi all'accoglienza e

alla solidarietà, “perché questi valori possano mettere radici solide”



Festa dell’Albero 2018: centinaia di piantumazioni all’insegna dell’accoglienza e solidarietà

Il 21 novembre arriverà un tocco di verde e di bello nei giardini pubblici, nei cortili delle scuole, negli angoli degradati delle città. Stiamo parlando della Festa dell'Albero, giunta alla sua 24 edizione, grazie a cui ogni anno Legambiente mette a dimora tantissimi giovani arbusti lungo la Penisola, tra essenze aromatiche e giovani alberi, celebrando così il loro indispensabile contributo alla vita.

“Quest'anno dedichiamo la Festa dell’Albero all'accoglienza e alla solidarietà affinché come gli alberi, questi valori possano mettere radici forti e profonde e fermare le ondate di razzismo e intolleranza che stanno attraversando in modo preoccupante i nostri territori -dichiara Francesca Galante, membro del Consiglio di Presidenza di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-. Gli alberi, ogni giorno, ci stringono in un abbraccio ideale, essendo i primi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici. Proteggerli significa quindi difendere il territorio e le specie che lo abitano e le iniziative di quest’anno hanno proprio l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, a partire dalle giovani generazioni, sul valore ecosistemico degli alberi”.

La Festa dell’Albero accenderà come ogni anno i riflettori sull’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Ma la Festa quest’anno sarà dedicata in particolare a porre l’attenzione sull'importanza della scuola come luogo di condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture.

Mettere a dimora nuovi alberi, quindi, come gesto simbolico che diventa occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, ma anche per dedicare la giornata di piantumazione alla costruzione dell'Albero dei valori, per permettere ai ragazzi di esprimere i valori che ritengono debbano essere alle radici dello stare insieme nel rispetto di tutti.