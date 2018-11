Il grido dei tanti poveri sovrastato dal frastuono dei pochi ricchi

«Vivere la fede a contatto coi bisognosi non è un’opzione sociologica» né, tantomeno «la moda di un pontificato»; al contrario «è un’esigenza teologica». Lo ha ribadito con forza Papa Francesco domenica mattina, 18 novembre, durante la messa celebrata nella basilica vaticana in occasione della giornata mondiale dei poveri. All’altare della Confessione il Pontefice ha presieduto il rito alla presenza di migliaia di indigenti e di volontari che se ne prendono cura; poi ha pranzato con loro nell’aula Paolo VI, rinnovando un’esperienza vissuta anche lo scorso anno dopo aver indetto questa giornata a conclusione del giubileo della misericordia.

All’omelia il Papa ha commentato il brano del vangelo di Matteo (14, 22-33) in cui Gesù cammina sulle acque, e prendendo spunto dal fatto che egli ha ascoltato il grido di Pietro, ha esortato i cristiani a chiedere «la grazia di ascoltare il grido di chi vive in acque burrascose» ovvero «il grido dei poveri», che è quello «strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi». È, ha proseguito, «il grido di anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica»; quello «di chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo»; e quello «di intere popolazioni, private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono».

In sostanza, ha rilanciato Francesco, «è il grido dei tanti Lazzaro che piangono, mentre pochi epuloni banchettano con quanto per giustizia spetta a tutti» Perché, ha rimarcato, «l’ingiustizia è la radice perversa della povertà», al punto che «il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte», ma al contempo «ogni giorno è meno ascoltato», in quanto — è la denuncia del Pontefice — «sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi».

Da qui il monito ai credenti: «davanti alla dignità umana calpestata — ha constatato il Papa — spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia, impotenti di fronte all’oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista».

Al termine Francesco ha recitato l’Angelus con i fedeli riuniti in piazza San Pietro, invitandoli in particolare a pregare per le vittime della strage di due giorni prima in un campo di sfollati della Repubblica Centrafricana.