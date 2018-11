Giovedì la premiazione del concorso scolastico 'Chalet Popòn'

La Conferenza si aprirà con un’iniziativa dedicata ai giovani: saranno premiati, infatti, gli studenti vincitori del concorso scolastico Chalet Popòn, finalizzato alla promozione di un territorio “amico della famiglia”. Il concorso, rivolto alle classi quarte e quinte, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, richiedeva di cimentarsi nella progettazione di una “casetta” prefabbricata che, collocata in aree pubbliche in occasione di eventi e manifestazioni, avesse la funzione di offrire uno spazio confortevole alle famiglie con bambini, attrezzata per l’allattamento, per il cambio del pannolino e per la consumazione di un pasto.

Nella seconda parte la Conferenza avrà un taglio più istituzionale: si parlerà del Fattore Famiglia ovvero di uno strumento integrativo e migliorativo dell’ISEE, utilizzato da numerosi Comuni italiani per l’accesso a contributi, rette e/o tariffe relative a vari servizi (ad es. asili nido, mense e trasporti scolastici, ecc…), che permette di definire con maggiore equità la distribuzione delle risorse pubbliche, attraverso una valutazione più precisa e veritiera della situazione economica del nucleo familiare beneficiario. Sarà anche presentato lo studio di fattibilità che la Regione ha richiesto al fine di valutare l’applicabilità di tale strumento in Valle d’Aosta.

L’appuntamento con la Conferenza della Famiglia, prevista con cadenza almeno biennale, è anche l’occasione per fare il punto sulle politiche familiari in Valle d’Aosta, insieme agli amministratori locali, agli operatori economici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni delle famiglie, per approfondire e valutare le situazioni delle famiglie e per avanzare proposte adeguate alle trasformazioni e alle problematiche emergenti.