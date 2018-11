VENERDÌ 23 SETTEMBREAD ÉMARÈSE XVII° CONGRESSO SAVT ÉCOLE

“L'école et la communauté”, è il tema del XVII° Congresso del SAVT École che si terrà il prossimo venerdì 23 novembre 2018 presso Le Centre d'études “Abbé Trèves” di Émarèse.

L'appuntamento congressuale, che segue l'ultimo tenutosi nel 2013, - si legge in una nota - sarà l'occasione per ripercorrere gli avvenimenti trascorsi nel quinquennio, durante il quale la scuola nel suo complesso ha subìto importanti trasformazioni, e anche per definire le strategie sindacali nel prossimo futuro. Il Centro Studi “Abbé Trèves” è stato scelto come sede del Congresso per la specificità che lo contraddistingue in quanto simbolo della cultura valdostana e della sua gente; la figura dell'Abbé Jean-Marie Trèves quale prete contadino pacifista vissuto nello scorso millennio può farci ancora oggi da faro per il cammino da tracciare per il prossimo quinquennio.

I lavori inizieranno alle ore 17 con la relazione della Segretaria di Categoria Alessia Démé e si concluderanno entro la serata, con l'elezione dei nuovi organi dirigenti.