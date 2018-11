Il freddo è in arrivo, ma sei ancora in tempo per risparmiare sul riscaldamento!

L’utilizzo di sistemi di riscaldamento a pellet o legna porta un notevole risparmio, una stufa a pellet ad aria o idro può essere ammortizzata in poco tempo.

L'installazione delle stufe a pellet sono più facili di quello che puoi immaginare, spesso avvengono in giornata e senza necessità di opere murarie. Se non lo hai già fatto sei ancora in tempo per cambiare sistema di riscaldamento!

Su Cuore del Calore puoi trovare sicuramente la stufa adatta alle tue esigenze, dalle stufe salvaspazio profonde solo 20 cm e quelle policombustibile (che possono bruciare legna, pellet,etc).Naturalmente potrai affidarti ai consulenti di Cuore del calore, sempre pronti a consigliarti al meglio.

La spedizione in tutta Italia è sempre gratuita, inoltre il mese di novembre è ricco di offerte e promozioni!

Vai su cuoredelcalore.it e richiedi lo sconto speciale offerto al momento.

sito web: www.cuoredelcalore.it

email: info@cuoredelcalore.it

numero verde: 800911700

WhatsApp +393486942726