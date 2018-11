Grande successo per la 9^ edizione del PMI DAY della Valle d’Aosta

Grande successo per la nona edizione del, ormai tradizionale, PMI DAY. Sono state 25 le imprese valdostane coinvolte, ben undici in più rispetto alla scorsa edizione, oltre 1100 ragazzi di 13 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.Gli studenti e i loro insegnanti hanno potuto toccare con mano l’attività delle imprese valdostane, confrontarsi con alcuni lavoratori ed anche direttamente con gli imprenditori.

“La nostra iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi delle scuole alle attività imprenditoriali che compongono il tessuto produttivo regionale – ha affermato il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta Edy Incoletti – siamo molto soddisfatti per la risposta che hanno dato le nostre imprese in questa edizione, abbiamo quasi raddoppiato il numero di aziende che hanno deciso di aprire le proprie porte agli studenti. Il rapporto che abbiamo con le Istituzioni scolastiche è ormai consolidato e i dati di partecipazione, anche quest’anno, lo confermano".

Per Confindustria VdA è importante che i ragazzi possano toccare con mano le diverse attività che vengono svolte in azienda, in modo da capire quali sono le figure professionali di cui il mondo del lavoro ha bisogno e, magari, scegliere un percorso formativo che vada in questa direzione.

Concludendo il Presidente PI Edy Incoletti si è detto “molto contento dei risultati ottenuti, voglio ringraziare i componenti del Comitato della Piccola Industria e lo staff dell’Associazione che ha permesso la buona riuscita della giornata”.

Elenco delle Istituzioni Scolastiche e delle Aziende Associate partecipanti.

Sono state 13 le Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado presenti:

- Liceo E. Bérard

- ISILTP

- Istituzione Scolastica E. Martinet

- Istituzione scolastica St. Roch

- Istituto tecnico Manzetti

- Liceo M. Adelaide

- Istituzione Scolastica Mont Rose A

- Istituzione Scolastica Abbé Prosper Duc

- Politecnico di Torino

- Istituto L. Barone

- Istituto Professionale regionale alberghiero di Châtillon

- Progetto Formazione

- Institut Agricole Régional

Sono state 25 le Aziende Associate aderenti all’iniziativa:

- AVDA S.p.A

- CCS Centro Colture Sperimentali

- Chaco S.r.l.

- Studio Copaco – Architettura e Ingegneria S.r.l.

- Deval S.p.A.

- Engineering D.HUB S.p.A

- F.lli Ronc S.r.l.

- Heineken S.p.A.

- Honestamp S.r.l.

- Hydro Electrique Clavalité S.p.A.

- Logic Sistemi S.r.l.

- Musumeci S.p.A.

- Nuova Energia S.r.l.

- Podium Engineering S.r.l.

- Rai S.p.A.

- Salumificio Maison Bertolin S.r.l.

- Shiloh Industries Italia S.r.l. a s.u.

- St. Roch S.r.l.

- STMicroElectronics S.p.A.

- La Valdôtaine S.r.l.

- Tecnomec S.r.l.

- Thermoplay S.p.A.

- VDA Carni S.r.l.

- VI.M S.r.l.

- Club Med S.r.l.