Courmayer. La Giunta accusa di ‘abbagli’ chi rileva gli errori come nella variazione di bilancio

“Ho dovuto con rammarico prendere atto che la maggioranza, probabilmente offesa dalla figura fatta il 6 novembre 2018, anziché limitarsi a spiegare le motivazioni della differenza da me rilevata e modificare di conseguenza l'atto amministrativo per renderlo coerente e chiaro rispetto al documento contabile allegato, ha preferito cercare un attacco personale nei miei confronti, reo di aver richiesto chiarimenti su un atto amministrativo, reo cioè di aver letto gli atti ed essermi posto delle legittime domande prima di votarlo”. Alberto Vaglio, coscienza critica della Giunta municipale di Courmayeur, commenta l’andamento dei lavori dell’ultima adunanza del Consiglio comunale.

La seduta è stata riconvocata a causa del rinvio, avvenuto nella seduta del 6/11/2018, dell'approvazione della variazione n. 2 al bilancio di previsione 2018/2020 in quanto, avevo chiesto dei chiarimenti in merito ad una difformità, 15.000 euro, tra l'atto amministrativo e l'allegato tecnico contabile di variazione a cui la maggioranza non aveva saputo rispondere.

“La prima accusa rivoltami – sottolinea Vaglio - è di aver preso ‘un abbaglio’. La discussione ha dimostrato che così non era. La variazione è corretta contabilmente, ma l'atto amministrativo è stato scritto in modo errato e confuso tanto che neppure la Giunta comunale, nella seduta del 6/11/2018, lo ha capito e ha saputo chiarire i dubbi da me rilevati”. Vaglio è stato poi accusato di aver causato un danno ai cittadini visto che i soldi messi a disposizione della variazione devono essere spesi entro fine anno.

“Su tale accusa mi sono semplicemente limitato a far notare che il 6 novembre 2018 avevo sollecitato una sospensione del Consiglio per chiarire la questione e sistemare l'atto. Avevo anche sollecitato una riconvocazione di urgenza del Consiglio proprio per velocizzare il tutto”, precisa ancora Vaglio.

Infatti, la maggioranza, secondo regolamento, avrebbe potuto tranquillamente riconvocare una nuova seduta già da sabato 10/11/2018, perdendo così soli 4 giorni. Il perché ciò non sia avvenuto non è dato sapere, ma credo che dimostri ancora una volta la lentezza con cui ci si sta muovendo. Tenuto conto delle poche risposte fornite dalla maggioranza e della mancata volontà di modificare l'atto amministrativo per chiarire le motivazioni della differenza di cifre da me rilevata, Vaglio ha espresso voto contrario.

Il consigliere ha pure chiesto l'impegno della maggioranza di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale gli emendamenti al regolamento di contabilità, da Vaglio presentati e non votati nella precedente seduta, in quanto, secondo il Sindaco, gli stessi dovevano prima essere valutati e concordati con il Comune di Pré-Saint-Didier. Essendo infatti i due Comuni convenzionati, secondo la Giunta il regolamento di contabilità deve essere identico.

“In questi 10 giorni, però – precisa Alberto Vaglio - ho potuto verificare che il Comune di Pré-Saint-Didier in data 23/10/2018 ha già approvato il suo regolamento di contabilità ed il testo adottato è diverso da quello che la Giunta Miserocchi ha portato in aula. Immagino che siano incorsi in un altro errore ‘involontario’ e spero che la loro permalosità non gli faccia alzare un altro muro nei miei confronti”.