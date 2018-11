Donare una casa per farne un museo

"Certo, ci sono voluti parecchi anni e un bel dispendio di risorse ed energie, ma la Casa-Museo ha visto la luce nel 2015 – dicono i volontari che oggi operano nella struttura di La Thuile – ed oggi ospita nelle proprie sale oggetti dell’artigianato locale, mobili, ma anche mostre ed attività culturali".

In realtà la Maison-Musée è frutto di un gesto benemerito iniziale (la donazione da parte dei fratelli Berton) che ha poi visto la collaborazione tra pubblico e privato concretizzatasi nel progettodi cooperazione transfrontaliera denominato “Parcours culturels des Portes du Petit-Saint-Bérnard”.

Il risultato finale è davvero sorprendente. Non un museo vero e proprio, ma ... una “casa-museo”. Strutture che nascono intorno alla metà del XIX° secolo in un’epoca in cui la borghesia subiva il fascino del collezionismo. Oggi, parlare di case-museo, vuol dire soprattutto parlare di abitazioni che furono di personaggi più o meno famosi.

Non progettate appositamente per questo scopo, ma recuperate per tenere traccia di un’epoca e della quotidianità delle famiglie che le avevano vissute. Di questo si parlerà nella prossima puntata di MA.TE’. partendo, però, dalla “cartolina” del paese che ospita questa struttura, davvero interessante, ma poco conosciuta.

Poi, all’interno della trasmissione, verranno raccontate tante altre piccole curiosità (locali e non) dallo staff ormai collaudato composto da Enzo, Claudine, Ottavia e ... l’abile tratto di Ennio: il vignettista al quale viene assegnato il compito di disegnare la parola misteriosa. Se volete saperne di più RAITREVDA, lunedì 26 novembre, ore 20.