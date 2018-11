Inchiesta appalti, le intercettazioni: Candidato M5S funzionario Anas pronto a 'disobbligarsi' per i favori

Leggendo le carte dell'inchiesta 'Do ut des' dei carabinieri su un vasto giro di corruzione in Valle d'Aosta, pare davvero che 'acquistare' i lavori truccando aste e appalti fosse prassi abituale per alcuni indagati.

L'ingegnere aostano Corrado Trasino, ad esempio, nell'aprile di quest'anno, avrebbe tentato di alterare il regolare svolgimento di una gara d'appalto, bandita dall'Anas, relativa ai lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la strada comunale al Km 111+800 della Statale 26 a Villeneuve. Il 13 aprile scorso (periodo di campagna elettorale), Trasino contatta l'ingegnere Paolo Carotenuto, funzionario Anas di 65 anni e candidato per il M5S alle elezioni regionali, "accordandosi - si legge nell'ordinanza del gip di Aosta - per ottenere un incarico relativo a lavori sul territorio nel Comune di Villeneuve".

Carotenuto, accusano gli inquirenti, "si mostra immediatamente disponibile, avvezzo a ricevere richieste di questo tipo e assicura Trasino ("così evitiamo il mercanteggiamento") addirittura indicandogli l'importo dell'offerta da fare - 5.824 euro - per essere sicuro di ottenere il lavoro, specificando che l'offerta adrà fatta alla sua collega, Marianna Sabatino".

Trasino ovviamente gli risponde che farà un'offerta della stessa cifra. Secondo i carabinieri e il pm Luca Ceccanti, che ha coordinato le indagini "oltre alla turbativa d'asta, appare estremamente evidente la probabile percezione, da parte di Carotenuto, di utilità corruttive nell'ambito di un consolidato sistema illecito: Carotenuto risponde testualmente: 'troverò il modo per disobbligarmi'".

E ancora: "La conversazione telefonica tra Trasino e Carotenuto fa indiscutibilmente emergere chiaramente la volontà di Trasino di aggiudicarsi l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la corrispettiva disponibilità manifestata da Carotenuto il quale, addirittura, indica l'importo dell'offerta da presentare all'ingegnere Sabatino, responsabile del procedimento". L'accordo non si concretizza perchè Sabatino all'ultimo momento sarà sostituita da un collega, che non inviterà Trasino.