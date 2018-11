Al casino tutti terrorizzati a rischio posto e in forse stipendi e tredicesima

Sarà un Natale davvero amaro per i dipendenti del casino. Tanto amaro come mai lo hanno vissuto. Anche perché i nostri politichini che aspettano di cantare, tra un paio di mesi, il fine vita della nostra casa da gioco come è successo a Campione, litigano sul come spartirsi le poltrone. Lo fanno senza un briciolo di vergogna.

L’aria che tira a Saint Vincent è pesantissima, al limite del terrore. Tanto che i dipendenti temono di parlare con i giornalisti; nel frattempo i sindacati tacciono. Tacciono sul fatto che gli stipendi di novembre non si sa quando arriveranno. Tacciono su quando sarà accreditato lo stipendio di dicembre. Tacciono se e quando verrà pagata la tredicesima.

E nel frattempo i politichini pensano solo a conquistare una poltorna da Presidente o da Assessore.

Le aziende possono anche chiudere. La dimezzata giunta Spelgatti non può più dire nulla. Il giudice può chiudere il casino da un giorno all’altro. E intanto i politichini discuto sulla spartizione delle sedie. Il PnV gioca su due tavoli; su quello della lega e su quello dell’opposizione con la convinzione che da una parte o dall’altra le due poltrone le conserverà. E intanto al casino piangono e si disperano. Speriamo che non succeda il peggio.

Per i politichini la parola d’ordine è Franza o Spagna purché se magna, mentre i dipendenti del casino vivono nel terrore di sentirsi dire: “Non abbiamo più bisogno di lei”. Oramai c’è una squadra che fa tutto. L’ha nominati la Giunta Spelgatti che ora non può più dire nulla. Un tempo si parlava di macelleria sociale, ora al casino non parlano per paura. Al casino i responsabili dei vari servizi si sentono scavalcati.

Ma per la Comtesse verte va tutto bene, si sente forte perché ha il sostengo del PnV.

I politichini giocano a fare i grandi strateghi e intanto la disperazione ed il terrore dilagano a Saint Vincent. Ci sono 700 famiglie sulla crisi di nervi. Si sentono impotenti davanti ai politichini che giocano alle quattro poltrone.

Il mega manager assessore alle Finanze, Stefano Aggravi, con i suggerimenti della Spelgatti è riuscito a fare quello che nessuno avrebbe ipotizzato.