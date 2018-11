COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: m5s, Il triste spettacolo del rinvio dei punti all'ordine del giorno del Consiglio

«Tutte le iniziative presentate dai gruppi consiliari - spiega il Capogruppo del M5S, Luciano Mossa - sono state rimandate a future adunanze, col benestare di tutti i Capigruppo ad esclusione del MoVimento 5 Stelle e del Mouv', che invece avrebbero voluto discutere tutti i punti previsti all'ordine del giorno.»

È stata così rimandata per l'ennesima volta la nomina della Commissione paritetica Stato-Regione, importantissima nella definizione delle norme di attuazione del nostro Statuto.

«Insieme agli altri punti importanti - aggiunge il Capogruppo Mossa -, è stata rinviata anche la discussione sulla legge elettorale del Consiglio Valle, nonostante durante l'ultima riunione di Commissione, sia stato votato, con larga maggioranza, che venisse trattata nella seduta consiliare di domani, in considerazione dell'urgenza. La motivazione data dall'Union Valdôtaine è che non è ancora riuscita a confrontarsi con la propria base, nonostante le proposte risalgano al mese di luglio. Alla faccia della rappresentanza territoriale.»

«Sono mesi che il nostro MoVimento sollecita le altre forze politiche sul lavoro in Aula - prosegue Luciano Mossa - mentre, di adunanza in adunanza, i cittadini valdostani devono assistere al triste spettacolo di discussioni sospese, votazioni rinviate, scelte non fatte. I cittadini valdostani pagano lautamente questi signori, sarebbe ora che si decidessero a lavorare.»

«Le poltrone, per cui tutti stanno trattando in questi giorni - conclude il Capogruppo del M5S -, sono delle postazioni di lavoro e non comodi divani su cui adagiarsi, ben remunerati, per i prossimi 5 anni.»