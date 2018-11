COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Crisi non è stata aperta da PnV

In merito alle dichiarazioni del Consigliere di Alpe Albert Chatrian e in riferimento alla nota congiunta diramata da Alpe, Union Valdôtaine, UVP e Stella Alpina, si precisa che questa crisi politica non è stata aperta da PNV. Infatti, le dimissioni dalla giunta sono state rassegnate da componenti di altri movimenti politici.

Riteniamo, pertanto, che sia responsabilità dei movimenti che hanno aperto questa crisi la ricerca della soluzione migliore per uscire dall’”impasse” istituzionale e politica da loro creata. PNV è sempre disponibile a confronti volti alla predisposizione di un contratto di governo serio, che affronti temi di rilevante importanza per il futuro della nostra Regione, ma non è disponibile a sottoscrivere un progetto politico che non condivide, né tantomeno a sottostare alle condizioni imposte dai responsabili di questa situazione politica, i quali oggi non sono in grado di trovare risposte risolutive.