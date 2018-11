In attesa di confronto con organi Giustizia, linee guida regionali di assistenza ai minori

Prima di essere approvate dalla Giunta regionale, devono ancora essere discusse con i referenti valdostani degli organi giudiziari (procura, tribunale dei minori, camera penale), le linee guida per lo svolgimento da parte di enti pubblici o privati di servizi di assistenza in favore di minori residenti in Valle. L'impegno di predisporre regole di condotta nella gestione di assistenza ai minori con problemi di disagio familiare e sociale fu assunto un anno fa dall’allora Giunta Vierin e successivamente tradotto, nel gennaio 2018, in un obiettivo assegnato alle strutture preposte, con scadenza fissata al 30 novembre di quest'anno.

Gli uffici della Sanità hanno già concluso la redazione delle linee guida, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti, in particolare con il Servizio di Psicologia dell'Usl VdA, ma "l'Amministrazione - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Chantal Certan - non può licenziare norme a che non siano in linea con quelle degli organi giudiziari; nel caso in questione le linee guida sono riferite ai due ambiti di intervento relativi all’area della tutela dei minori, cui sono chiamati gli operatori dei servizi socio-sanitari nelle situazioni interessate dalla Giustizia".

Si tratta della valutazione delle situazioni familiari in riscontro alle richieste di indagine psico-sociale e del trattamento delle situazioni familiari in ottemperanza ai diversi mandati disposti a tutela dei minori (es. monitoraggio, sostegno e controllo, affido ai servizi…).

"Tengo a precisare - spiega Certan - che il lavoro è risultato complesso e delicato: allo stato attuale, siamo giunti alla definizione dell’attività del nucleo psico-sociale di valutazione la cui fase iniziale sarà a breve proposta tramite deliberazione di Giunta regionale e sono state già avanzate le richieste per allocare il servizio in spazi riservati già a disposizione dell’Amministrazione regionale".